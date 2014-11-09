Глава Европарламента: Насильственное изменение границ в Европе неприемлемо

Изменение государственных границ в Европе насильственным путем категорически неприемлемо. Об этом в своей речи в Берлине по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены заявил глава Европарламента Мартин Шульц, по информации DW сообщает Зеркало недели.

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Говоря о конфликте в Украине, Шульц выразил обеспокоенность, что в Европе вновь насильственным путем изменяются государственные границы. Такие действия, на его взгляд, являются категорически неприемлемыми.

При этом, он выразил мнение, что в украинском кризисе может быть только политическое решение.

"Нравится нам или нет, но Россия является ключевой силой, постоянным членом Совета безопасности ООН. Поэтому нам было бы целесообразным засвидетельствовать свою преданность территориальной целостности Украины, но держать коммуникационные каналы с Россией открытыми", - добавил он.