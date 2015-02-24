Аппарат ВР игнорирует просьбу депутата показать доходы

Как сообщает hromadske.tv, народный депутат Светлана Залищук направила обращение в аппарат ВРУ с просьбой "предоставить копии декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера руководителя Аппарата Рады Зайчука В.А. и первого заместителя Аппарата ВРУ Куцика И.М.".

Десятидневный срок, отведенный законом на удовлетворение депутатского обращения, проходит в понедельник, впрочем ответа нет.

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Журналисты в течение последнего месяца уже дважды отправляли запрос с подобной просьбой, впрочем, не получили ни ответа, ни официального отказа.

Стоит напомнить, что Валентин Зайчук - бессменный руководитель Аппарата ВРУ уже на протяжении 13 лет.