Аппарат ВР игнорирует просьбу депутата показать доходы
Аппарат Верховной Рады игнорирует депутатское обращение с просьбой обнародовать декларации руководства.
Как сообщает hromadske.tv, народный депутат Светлана Залищук направила обращение в аппарат ВРУ с просьбой "предоставить копии декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера руководителя Аппарата Рады Зайчука В.А. и первого заместителя Аппарата ВРУ Куцика И.М.".
Десятидневный срок, отведенный законом на удовлетворение депутатского обращения, проходит в понедельник, впрочем ответа нет.
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Журналисты в течение последнего месяца уже дважды отправляли запрос с подобной просьбой, впрочем, не получили ни ответа, ни официального отказа.
Стоит напомнить, что Валентин Зайчук - бессменный руководитель Аппарата ВРУ уже на протяжении 13 лет.