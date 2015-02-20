Прокуратура просит для Чечетова арест или 5 млн залога

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда, прокуратура выдвинула ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере около 5 млн грн.

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Изначально прокуратура просила о залоге в размере примерно 10 млн, однако, учитывая возраст и материальное положение подозреваемого, сумму уменьшили.