В Австрии раскритиковали украинское решение по пропагандисту Вершютцу: «страна не созрела для членства в ЕС»

Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину из-за угрозы для национальной безопасности.

В Союзе журналистов Австрии считают, что Украина не готова к членству в Европейском Союзе из-за запрета на въезд австрийскому журналисту общественного телевидения ORF Кристиану Вершютцу.

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Об этом сообщается на сайте австрийского общественного вещания ORF.

Союз журналистов Австрии раскритиковал запрет Украины на въезд австрийскому журналисту.

Руководитель австрийского союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что Украина должна «немедленно обеспечить независимую журналистскую работу корреспондента ORF Кристиана Вершютца».

По его убеждению, Украина доказывает, что «такими антидемократическими мерами страна еще полностью не созрела для членства в Европейском Союзе».

Как сообщал УНИАН, шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину из-за угрозы для национальной безопасности.

Об этом 7 марта сообщила в Facebook первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

«С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию России против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют «ополченцами», - отметила Червакова.

Кроме того, добавила она, по имеющейся у правоохранителей информации, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Карин Кнайсль и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвали украинские власти снять запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту.

Кнайсль намерена поднять вопрос запрета на въезд в Украину Вершютцу перед главами МИД стран-членов Европейского Союза 18 марта.