"В зубах принесут": Порошенко обещает возврат в бюджет украденных в "оборонке" денег

Президент отметил, что сегодня были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела о хищениях в «Укроборонпроме».

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в госбюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам.

Президент подчеркнул, что не позволит подорвать доверие к украинской армии, обороному комплексу и государству в целом из-за преступной деятельности отдельных должностных лиц и заявил, что каждый, чья вина будет доказана, будет отвечать по закону.

«Вчера генпрокурор сказал, и я это подтверждаю, в отношении «Укроборонпрома» внесено в Единый реестр уголовных дел более 480 уголовных производств. И это не только по одному предприятию, а по очень большому количеству предприятий. И на сегодняшний день это свидетельствует об особом и пристальном внимании к предприятиям оборонной промышленности», - сказал Порошенко.

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«Почему такое внимание? Потому что в армии воровать нельзя», - подчеркнул глава государства.

«И это моя позиция. Это мое обращение к правоохранительным органам. Причем ко всем без исключения - и Генеральной прокуратуре, и НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и Национальной полиции и новосозданному Государственному бюро расследований, и Службе безопасности Украины», - отметил он.

«Кто нашел - расследуйте и привлекайте к ответственности», - сказал Президент.

«Вчера я еще раз обратился к руководству правоохранительных органов по этому конкретному случаю. И подчеркнул следующее: первое - никакие должности, никакие фамилии, никакие отношения ни с кем из власти, или из оппозиции не могут быть основанием для приостановления расследования. Это было мое прямое обращение к Артему Сытнику, который принимал участие в заседании. Прямое обращение к Назару Холодницкому как специализированному антикоррупционному прокурору», - напомнил он.

Президент отметил, что сегодня были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела о хищениях в «Укроборонпроме».

«Причем подчеркиваю, если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. Если он не виноват, у общества не должно быть сомнений в объективности и непредвзятости проведения расследования компетентными правоохранительными органами», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сказал: «Речь не идет о том, что нет коррупции. Коррупция есть. Но речь идет о том, способны ли мы эффективно с ней бороться, имеет ли коррупция «политическую крышу».

«Я подчеркиваю, политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит», - сказал Порошенко.

Он также отметил, что «первое - деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги».

«Второе - будет ответственность. Там, где это предусмотрено по закону. Третье - будем делать выводы, чтобы перекрывать возможные пути коррупции, как мы это делали в других сферах», - отметил президент и напомнил, сколько коррупции было в вопросах возмещения НДС, на рынке газа и энергетики, на государственных закупках.

«Так же и из-за децентрализации прекратились схемы по непрозрачному распределению бюджетных средств между регионами... Сегодня эта лавочка закрылась», - констатировал Прошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск к журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бігусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.