Луценко анонсировал представление о снятии неприкосновенности с нардепа от "Батькивщины"

После завершения следственных действий с фигурантами уголовных производств, в том числе и о попытке шантажа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, ГПУ намерена обратиться в парламент с просьбой о снятии иммунитета с Валерия Дубиля.

Генеральная прокуратура на следующей пленарной неделе внесет в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина").

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы пойдем в Верховную Раду на следующей пленарной неделе (УНИАН: 12-15 марта) относительно представления на снятие депутатской неприкосновенности с Дубиля", - сказал Луценко.

Он отметил, что в понедельник, 11 марта, Дубиля снова вызывают на допрос в СБУ.

"Сейчас мы приглашаем народного депутата (на допрос - УНИАН), и это его личная воля - явиться или не явиться, пока с него не снят иммунитет. Сейчас следователи планировали провести беседу с народным депутатом и попросить у него образцы голоса, которые нужны для того, чтобы экспертиза сравнила, когда лицо с голосом, очень похожим на голос Дубиля, инструктирует свою сеть и гарантирует им оплату. Если народный депутат не захочет предоставить эти образцы, мы их возьмем из открытых источников и проведем экспертизу, но все это будет только после того, как Верховная Рада разрешит нам сделать Дубиля прикосновенным", - добавил Луценко.

Также он добавил, что после завершения следственных действий с фигурантами уголовных производств, в том числе и относительно попытки шантажа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, Генпрокуратура намерена обратиться в парламент с просьбой о снятии иммунитета с Дубиля.

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"Когда это произойдет, прогнозировать трудно. Но, я думаю, что это может произойти на следующей пленарной неделе, хотя тогда парламент будет слушать 2,5 тыс. поправок в языковой закон и пока не завершит это, не сможет приступить к рассмотрению других вопросов. Но если такая возможность представится, мы в тот же день зарегистрируем представление на привлечение к уголовной ответственности и снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля", - сказал генпрокурор.

Вместе с тем, по словам Луценко, следствие располагает доказательствами, что Дубиль, организуя сеть по подкупу избирателей, действовал в интересах именно Юлии Тимошенко, а в эпизоде, касающемся шантажа Юрия Тимошенко, чтобы он снял свою кандидатуру с участия в выборах, "никаких оснований считать, что это идет на пользу Юлии Тимошенко, с юридической точки зрения нет".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, Луценко заявил, что следствие располагает доказательствами организации Дубилем сети по подкупу избирателей в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Кроме того, генпрокурор заявил, что народного депутата Юрия Тимошенко шантажировали, чтобы он отказался от участия в президентских выборах, добавив, что Дубиль, вероятно, является заказчиком этого шантажа.

Ранее Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Открыто производство по части 3 статьи 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

Позже стало известно, что задержанные - председатель Партии защитников Украины Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.