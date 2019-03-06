Комиссия Украина-НАТО обсудила нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму
Комиссия Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе обсудила нарушения прав человека, которые совершает Российская Федерация в оккупированном ею Крыму.
Как говорится в сообщении на сайте Альянса, сегодня состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО для обсуждения текущей ситуации в оккупированном Крыму после пяти лет российской аннексии полуострова.
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Украинскую сторону на заседании представили директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
Они проинформировали постоянных представителей стран-членов НАТО об обстановке в сфере безопасности и нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.
"Союзники подтвердили непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в Крыму, направленными на крымскотатарское население, а также другие этнические, политические и религиозные группы", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "Крым - это Украина". "Пять лет прошло, союзники НАТО не признают и никогда не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политической и практической помощью. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание решать свое собственное будущее, свободное от внешнего вмешательства", - заявил Столтенберг.
НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и судна, захваченные в ноябре у Керченского пролива.
Кроме того, отмечается, что союзники усилили практическую поддержку Украины, учитывая ситуацию с безопасностью в Черном море.