Стець анонсировал запуск двух телеканалов: иновещательного Ukrainian Tomorrow и военного

Он станет противовесом российским пропагандистским каналам, в том числе Russia Today, которые сейчас активно работают на территории Европы.

Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець во Львове во время рабочей поездки, передает корреспондент УНИАН.

«Телеканал БТБ от Нацбанка через две недели передадут министерству, и в течение месяца заработает Ukrainian Tomorrow», - уточнил он.

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Руководитель министерства сообщил, что канал иновещания будет функционировать на средства Государственной телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание» (УТР).

«Этих средств будет недостаточно, и поэтому финансовую поддержку будут оказывать наши партнеры из Европы и Соединенных Штатов Америки. Это должен быть высококачественный канал, который будет транслироваться по всему миру», - добавил Стець .

Он также сообщил и о создании военного канала: «Президент Украины поставил задачу в течение месяца-двух запустить военный канал. Мы передадим его Министерству обороны Украины. Это будет канал наших Вооруженных сил».