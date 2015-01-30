Российская пропаганда должна быть запрещена - депутат

Об этом заявила народный депутат от фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская в эфире канала «24».

«Это не запрет каналов или цензура - это запрет пропаганды страны-агрессора, которой Россия признана официально, на законодательном уровне», - пояснила народный депутат.

Комментируя свою позицию относительно законопроекта, Наталья Кацер-Бучковская заметила, что если бы Россия не развязала войну против Украины, она «была бы абсолютно против разграничения украинских и российских СМИ».

«Сейчас в состоянии войны государство должно очень ответственно относиться к тому, кто какую информацию распространяет», - подчеркнула она.

«Если Россия на государственном уровне признана агрессором, есть все основания запретить каналы, владельцами которых являются российские граждане», - убеждена представитель «Народного фронта».