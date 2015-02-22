США и ЕС серьезно обдумывают ужесточения санкций в отношении России - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри во время визита в Лондон, передает ТАСС.

Он уверен в том, что какие-то дополнительные меры будут приняты западными союзниками в ответ на случаи нарушения режима прекращения огня в Украине.

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Керри также в очередной раз подтвердил, что Вашингтон продолжает изучать возможность поставок оружия Киеву.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, он ожидает, что президент США Барак Обама "в следующие несколько дней" примет решения о дальнейших шагах Вашингтона в связи с положением в Украине.

Ранее госсекретарь заявил, что позиция, которую Россия занимает относительно конфликта на востоке Украины, "полностью противоречит" тому, чего на протяжении последнего времени "добивалось международное сообщество".

"Уверен, в ближайшие дни всем станет очевидно, что мы не намерены играть в игры и становиться участниками этой необычайно трусливой политики (отдельных стран по отношению к конфликту в Украине)", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Пока же мы продолжаем обсуждать то, какими должны быть наши следующие санкционные шаги, и когда эти шаги будет целесообразно предпринять

В свою очередь, его британский коллега Филип Хаммонд назвал текущую ситуацию на востоке Украины "недопустимой".

"Соглашение о прекращении огня было подписано всего десять дней назад, однако то, как систематически оно нарушается - просто недопустимо", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.