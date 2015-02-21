Обама совершает самую большую ошибку, не предоставляя оружие Украине - Крамер

Такое мнение высказал директор Института прав и свобод человека МакКейна Дэвид Крамер в эфире телемарафона ТСН.

"Я действительно сожалею о том, что президент моей страны продолжает не давать Украине оборонительное вооружение. Я считаю, что это самая большая ошибка Обамы в попытках решить эту ситуацию. Если мы в 1994 году подписали Будапештский меморандум, я думаю, это возлагает на нас определенные обязательства - помочь Украине в защите своей территориальной целостности и суверенитета", - сказал Крамер.

Он опасается, что Обама поймет свою ошибку только тогда, когда ситуация в Украине значительно ухудшится.

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Вместе с тем, Дэвид Крамер считает, что год назад, когда победил Майдан, мало кто мог предсказать, что за этим последуют события в Крыму и на Донбассе.

"Я думаю, то что произошло год назад было трагедией, а также большой демонстрацией мощи украинского народа. Сотни тысяч, если не миллионы украинцев, хотели лучшего будущего для своей страны. Поэтому они вышли на улицы. Но потом мы увидели, что Путин испугался, что то, что произошло в Украине, может произойти и в России. Именно поэтому он начал свое наступление на Украину - сначала в Крым, а затем на Восток Украины. И Украина платит очень большую цену за агрессию Путина. Я не думаю, что год назад кто-то мог предположить, что ситуация будет настолько негативно развиваться", - сказал директор Института МакКейна.