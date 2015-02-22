ОБСЕ ожидает доказательств отвода тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ со ссылкой на заявление председателя специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугуля Апакана.

"Мне известно о нескольких отчетах, в которых указано, что процесс отвода тяжелого вооружения, который был согласован сторонами в Минске, вскоре должен начаться. С целью подтверждения отвода - чтобы убедиться, что действительно конкретное вооружение отводится и остается отведенным, - СММ ОБСЕ должна знать, каким тяжелым вооружением обладают стороны, где это вооружение находится сейчас и где оно будет находиться", - говорится в заявлении.

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В связи с этим отмечается, что Апакан более недели назад написал письмо к подписантам Минских соглашений и просил их предоставить соответствующую информацию.

"К сожалению, вынужден сказать, что они пока не предоставили инвентарную опись своего тяжелого вооружения, маршруты отвода вооружения и места, где оно будет сконцентрировано. СММ ОБСЕ уже 5 месяцев проводит мониторинг перемещения тяжелого вооружения - но есть очевидная разница между этой деятельностью, которую мы будем продолжать, и возможностью отчитываться, что это все вооружение действительно отведено и безопасно сохраняется", - отметил он.

В итоге председатель СММ ОБСЕ отметил, что, как говорят, "доверяем, но проверяем".

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрелов и наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и в самом городе.