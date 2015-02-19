Миссия ОБСЕ не увидела отвода тяжелых вооружений в зоне АТО

По его словам, наблюдатели зафиксировали только передвижение военной техники.

Боцюркив также добавил, что специалистам ОБСЕ по-прежнему не удалось попасть в Дебальцево, пишет Росбалт.

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Представители миссии выразили глубокую обеспокоенность событиями в Дебальцево и потребовали от боевиков немедленно прекратить наступление.

Накануне в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" отказались прекратить огонь в зоне конфликта в Донбассе, в частности в Дебальцево.