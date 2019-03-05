Журналисты озвучили сумму, которую заработал завод Порошенко за годы войны (видео)

Продажа "Кузницы на Рыбацком" нужна Порошенко, чтобы "спрятать концы в воду", уверены журналисты.

В течение 5 лет президент был одновременно и главнокомандующим, и распорядителем бюджетных денег на оборонный заказ, и поставщиком военной техники, которую производил именно на «Кузнице на Рыбацком».

Продажа завода нужна Порошенко, чтобы «спрятать концы в воду», говорится в сюжете программы «Гроші».

Все оборонные заказы в Украине – под грифом «Совершенно секретно». Однако журналисты узнали, что «Кузница на Рыбацком» только на ремонте флагмана украинского флота «Гетмана Сагайдачного» заработала полмиллиарда гривень.

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В октябре 2017 года за комплексные ремонтно-модернизационные работы заводу было уплачено 91 млн грн, в мае 2018 года на эти же работы добавили еще 229 млн, в октябре 2018 года на ремонт двигателей потратили еще 23 млн грн. Под Новый год «Кузница на Рыбацком» получила на модернизационные работы еще 218 млн грн. В целом за фрегат из бюджета получили 561 млн грн.

Как утверждают журналисты, «Кузница» выступила в этих работах «фирмой-прокладкой» для завышения стоимости работ. 10 % от тендера было отдано «Ильичевскому судоремонтному заводу», ведь в условиях тендера указывалась требование к подрядчику иметь выход к Черному морю. «Кузница», таким образом, получила возможность работать на мощностях этого завода. Сами работы выполняются силами местных рабочих в Черноморске.

В сюжете отмечается, что выполненные работы имели сомнительное качество и прокуратура в 2017 году требовала оштрафовать президентский завод. Но ничего не получилось и «Кузня» продолжила выполнять работы и получать за это деньги.

Зарабатывала «Кузница» и на военных катерах «Кентавр» и «Гюрза». Шесть таких уже передали в войска, еще два продолжают строить – за 132 миллиона за каждый. То есть за 6 поставленных за годы войны катеров завод Порошенко получил 792 миллиона гривень. При этом оружие для них также производила «Кузница на Рыбацком». На каждом катере стоят два автоматических гранатомета УАГ-40. Каждый из гранатометов стоит 799 тысяч гривень + 1603 грн за каждую гранату к нему. На эти статьи Минобороны потратило 350 млн грн и будет тратить еще, ведь боекомплект нужно постоянно пополнять.

Таким образом, за вышесказанное заводом была получена сумма 1 млрд 810 млн. Однако это еще не все. «Кузня» поставляла боевые катера UMC-1000 для пограничников. По непонятным причинам один из таких катеров взорвался 7 июня 2015 года.

Пограничники заплатили за катера 15 млн грн.

Еще одна статья доходов «Кузницы» – подствольный гранатомет ГП-25У. На них армейцы деньги также не жалеют. При стоимости примерно 20 тыс. грн за единицу армия закупилась у Порошенко на более 2,5 млн.

Если суммировать все секретные заказы (большие и маленькие) и добавить боевые модули для броневиков «Скорпион», маски для пушек и другие секретные пункты, которые получила «Кузница» Порошенко за последние 5 лет, получим бешеные 2,5 млрд грн, резюмируется в сюжете.