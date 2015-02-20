Климкин 23 февраля встретится с генсекретарем ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном договорился о встрече с ним в понедельник 23 февраля в Нью-Йорке.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twiiter. «Провел приятный телефонный разговор с Пан Ги Муном, договорились встретиться в понедельник в Нью-Йорке», - написал он. Читайте такжеКлимкин: в миротворческой миссии ООН на Донбассе доминирующим должен быть европейский компонент

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