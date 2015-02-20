Климкин 23 февраля встретится с генсекретарем ООН
22:04, 20 февраля 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном договорился о встрече с ним в понедельник 23 февраля в Нью-Йорке.
Климкин 23 февраля встретится с генсекретарем ООН / Радио Свобода
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twiiter.
«Провел приятный телефонный разговор с Пан Ги Муном, договорились встретиться в понедельник в Нью-Йорке», - написал он.
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