Чечетов прибыл в Печерский суд

Как передает корреспондент УНИАН, Чечетов заявил, что считает объявленное ему подозрение в уголовном преступлении политическим преследованием.

“Если у нас в стране не будет над всем политики, то тогда пойдет и экономика, страна объединится, вернем Крым, Донбасс будет в составе Украины. А пока преобладает политика, страдает страна”, - сказал Чечетов.

Также он не ответил на вопрос журналистов, считает ли себя виновным.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура сообщила Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законопроекты".

Генеральная прокуратура внесла в суд ходатайство о взятии Чечетова под стражу.