Встреча глав МИД в "нормандском формате" пройдет 24 февраля в Париже

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает Le Figaro.

Фабиус добавил, что встреча в "нормандском формате" пройдет во вторник утром в здании министерства иностранных дел Франции.

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Ранее министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Павел Климкин в четверг обсудили по телефону практические шаги по урегулированию кризиса.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Климкин заявил, что в ближайшее время может состояться встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, в ходе которой он планирует представить видение Украины по миротворческой миссии на Донбассе.

Он отметил, что встречу нужно проводить тогда, когда она принесет конкретные и ощутимые результаты.

Климкин добавил, что утром 19 февраля разговаривал с министром иностранных дел Германии, и подчеркнул, что "мы работаем и над датой, и над такими результатами".

Справка УНИАН. 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

Кроме того, сообщалось, что "нормандская четверка" настаивает на предоставлении доступа ОБСЕ в Горловку, Первомайск и Широкино. Отмечается, что только после того, как будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня должен начаться отвод техники при непосредственном наблюдении ОБСЕ.