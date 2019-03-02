Американский генерал раскритиковал НАТО из-за заходов судов в порты Крыма

Он назвал невероятным факт захода в оккупированный Крым коммерческих судов стран НАТО.

Бывший командующий военными подразделениями США в Европе Бен Ходжес заявляет, что заходы коммерческих судов стран-членов НАТО до портов в оккупированном Крыму являются невероятными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Одессе во время первой международной конференции «Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров».

«В первую очередь, мы должны отбросить все, что даже отдаленно выглядит, будто бы мы, Запад, признали российский суверенитет над Крымом. Факт того, что коммерческие суда стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня невероятен. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто бы это нормальное дело?», - подчеркнул Ходжес.

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Он добавил, что не видит, чтобы украинские чиновники были реально обеспокоены войной на Донбассе.

«Может быть, меня после этого не пригласят в Украину. Но я должен сказать: я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной на востоке Украины и тем, что там гибнут украинские солдаты. Ни озабоченности, ни злости по этому поводу среди высокопоставленных лиц», – сказал Ходжес.

Кроме того, он отметил, что помощь со стороны США должна заключаться в том, чтобы способствовать приближению армии Украины к стандартам НАТО.

«Но необходима прозрачность бюджета, так как пока непонятно, на что конкретно идут средства и каким образом расходуются на бойцов, которые востоке защищают суверенитет страны», - считает экс-командующий войсками США в Европе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Одессе открылась двухдневная первая международная конференция «Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров».