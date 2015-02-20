Суд по Чечетову перенесли почти на три часа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила охрана суда.

Судебное заседание должно начаться в 16.30.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура сообщила Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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ГПУ расследует уголовные производства, начатые по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законопроекты", направленные на препятствование проведению мирных акций протеста.