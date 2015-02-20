Суд по Чечетову перенесли почти на три часа
16:31, 20 февраля 2015Политика
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Заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства следователя Генеральной прокуратуры о применении к бывшему первому заместителю председателя фракции Партии регионов Михаилу Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей начнется в 19.00.
Суд должен был начаться в 16.30 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила охрана суда.
Судебное заседание должно начаться в 16.30.
Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура сообщила Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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