Кабмин распорядился закрыть более 20 пунктов пропуска через границу Украины и России

Кабинет министров Украины своим решением закрыл 23 автомобильных, железнодорожных, местных и межгосударственных пунктов пропуска через государственную границу в четырех областях страны - Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина.

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Пункты закрыты на неопределенный период. Министерству иностранных дел предписано известить все дипломатические представительства об этом правительственном решении.

Согласно распоряжению правительства, в Луганской области закрыты 4 межгосударственных автомобильных пункта пропуска – Краснопартизанск, Демино-Александровка, Новобелая и Вельхово и 6 местных пунктов пропуска. В Донецкой области закрыты два местных автомобильных пункта пропуска. В Сумской области закрыты 9 местных пунктов пропуска. В Черниговской области закрыт местный пункт пропуска через госграницу Клюсы. В Харьковской области закрыт межгосударственный пункт пропуска Бударки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 10 февраля ввел пограничный режим с территориями, граничащими с зоной проведение антитеррористической операции и оккупированным Россией Крымом.

В Донецкой области к этим городам и районам отнесены Донецк, Авдеевка, Артемовск, Угледар, Горловка, Дзержинск, Дебальцево, Докучаевск, Селидово, а также Артемовский, Волновахский, Володарский, Константиновский, Красноармейский, Марьинский и Ясиноватский районы, в Луганской области - Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский и Старобельский районы, в Харьковской области - Богодуховский район, в Херсонской области - Новотроицкий и Чаплинский районы.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 25 января "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией".