Луценко согласен быть мэром Киева, если его уговорят?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что не имеет окончательных амбиций, чтобы претендовать на должность Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.

«Я не готовлю своих амбиций на то, чтобы претендовать на кресло мэра… Я иду на переговоры с коллегами (имеется в виду с представителями демократических сил – УНИАН) без эгоистичных намерений. Мое намерение сменить власть в Киеве, а не стать мэром… Чтобы не открыть во второй раз правления «космического агентства» в Киеве», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что будет делать для этого все от него зависящее.

В то же время он отметил, что сейчас «вопрос, кто будет кандидатом (от демократических сил – УНИАН) на эту высокую должность, открыт».

В контексте высказанного министр сообщил, что он уже разговаривал по этому поводу с лидером фракции НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО и в ближайшее время также будет иметь разговор с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, а также с Виталием КЛИЧКО.

При этом он призвал всех представителей демократических сил сесть за стол переговоров «без предварительных условий».