Бумбурас считает, что международные деятели такого уровня могут помочь миру и развитию Украины и, в частности, Черноморского региона.

1 марта в Одессе открылась масштабная Международная конференция «Одесские дебаты: Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров».

Форум состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Украины и Немецкого Фонда Маршалла (США).

Генеральным спонсором выступила Благотворительная организация «Фонд Бумбураса» и строительная компания «Гефест».

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По словам мецената Пантелеймона Бумбураса, идея совместного проведения Форума зародилась в прошлом году, во время визита Министра иностранных дел Украины Павла Климкина на открытие Греческого парка в Одессе 2 сентября.

Бумбурас считает, что международные деятели такого уровня могут помочь миру и развитию Украины и, в частности, Черноморского региона.

«Украина больше не является страной, которой была 5 лет назад. Она все больше приближается к своему курсу в отношении Европы и ее трансатлантических партнеров. Наши достижения заслуживают высокой оценки, и мы продвигаемся вперед благодаря всеобщей поддержке», - отметил Пантелеймон Бумбурас.

В конференции приняли участие высокопоставленные дипломаты из разных стран. Среди топ-спикеров - Министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель помощника госсекретаря США Джорд Кент, руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, заместитель Министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

«Мы неслучайно решили провести эту грандиозную встречу в Одессе.

Этот город всегда был домом для людей разных национальностей, культур и религий. И они всегда находили общий язык», - подытожил меценат.