В ЕС не комментируют нарушения боевиками режима прекращения огня на Донбассе

Об этом заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Кэтрин Рей в ответ на вопрос о позиции ЕС в связи с рядом примеров нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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В частности, Рей сказала: "Мы сфокусированы на выполнении Минских договоренностей. Мы видели сообщения и мы видим, что ОБСЕ говорит о том, что происходит. Нарушение режима прекращения огня должно прекратиться, мы продолжаем следовать этой линии и призываем к немедленному прекращению вражды и настаиваем на трех пунктах Минских договоренностей - уважать режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение и предоставить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ".

Рей также не смогла ответить на вопрос, где "проходит красная линия для ЕС" для того, чтобы были применены новые санкции, потому что режим прекращения огня не выполняется, а сепаратисты идут в наступление. "Я не могу говорить о возможных сценариях, мы отслеживаем ситуацию очень внимательно, обсуждаем ее на регулярной основе с группой «нормандского формата». Наша позиция четкая, и мы ее повторяли уже несколько раз. На этом этапе я не могу дать каких-либо новых элементов", - констатировала представитель Могерини.