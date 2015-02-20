Военная прокуратура объявила о подозрении Азарову из-за прекращения проверки ГП "Антонов"

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"По результатам служебной проверки, инициированной военной прокуратурой и проведенной комиссией Кабинета Министров Украины, установлено, что М. Азаров, находясь на посту Премьер-министра Украины, незаконно прекратил осенью 2012 года проверку Правительственной межведомственной группы, которая выявила существенные нарушения бюджетного законодательства в деятельности ГП «Антонов»: денежные средства, полученные в результате коммерческого использования самолетов «Руслан» оставались на счетах двух иностранных компаний и представителя указанного государственного предприятия и использовались ими по собственному усмотрению", - сказано в сообщении ГПУ.

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Также сообщается, что в результате указанных противоправных действий подозреваемого, а также непринятия мер по определению за государством корпоративных прав на дивиденды государству причинен ущерб в особо крупных размерах на сумму свыше 37 млн грн, что бесспорно подтверждено полученными в ходе следствия доказательствами.

Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении М. Азарова меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, по представлению Главной военной прокуратуры Правительством инициирован вопрос о передаче корпоративных прав указанных компаний-нерезидентов в управление Кабинета Министров Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Азаров рассказал о покушении на него, из-за которого он бежал из Украины.