Азаров рассказал о покушении на него. Поэтому он бежал из Украины
00:52, 04 февраля 2015Политика
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров покинул Украину в феврале прошлого года, из-за того, что на него было совершено покушение.
Азаров вслед за Януковичем заявил, что его пытались убить / УНИАН
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Mignews.
Бывший премьер рассказал, как его машину обстреляли из автоматов.
"Мало кто знает, что покушение было организовано и на меня. Машина, в которой ехала моя жена – это моя машина – была обстреляна из автоматов. И только чудом жена осталась жива", - рассказал Азаров.
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Он отметил, что покинул страну после этого покушения.
"Но ясно, что эти пули предназначались мне. У меня тоже не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну", - добавил бывший премьер.
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