Азаров рассказал о покушении на него. Поэтому он бежал из Украины

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Mignews.

Бывший премьер рассказал, как его машину обстреляли из автоматов.

"Мало кто знает, что покушение было организовано и на меня. Машина, в которой ехала моя жена – это моя машина – была обстреляна из автоматов. И только чудом жена осталась жива", - рассказал Азаров.

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Он отметил, что покинул страну после этого покушения.

"Но ясно, что эти пули предназначались мне. У меня тоже не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну", - добавил бывший премьер.