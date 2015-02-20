Чтобы ввести миротворцев, нужно военное положение - дипломат

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Если президент говорит о войне, он должен ввести военное положение, создать ставку Верховного Главнокомандующего так, как этого требует закон "О правовом режиме военного положения". Тогда в ООН, в Совбезе ООН есть о чем говорить. Если мы проводим АТО, а требуем от Совета безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН введения "голубых касок", то мы здесь подменяем определения. А параллельно принимаем решение Верховной Рады о признания России агрессором. Так что у нас происходит? Потому что там (в ООН, - ред.) надо писать документы, а когда садишься писать документы, берешь ручку, то эти слова мешают друг другу. Никто нас не поймет, если мы и дальше будем проводить АТО, то тогда при чем здесь российская агрессия, мы же воюем против террористов, они так это воспринимают", - подчеркнул Роман Бессмертный.

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Напомним, вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины приняла обращение к ООН и Евросоюза о введении миротворцев на территорию страны.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина срочно рассмотреть введение миротворцев на Донбасс. Одновременно он отметил, что Украина не согласится на введение российских войск в составе миротворческого контингента ООН.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ЕС внимательно рассмотрит предложение Киева о направлении миротворческой миссии ЕС на Восток Украины для контроля за режимом прекращения огня.