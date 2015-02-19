Порошенко поднял вопрос миротворцев во время телефонных переговоров в "нормандском формате"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом украинская сторона настояла, чтобы в эти дискуссии был также включен вопрос привлечения миротворцев, как по линии соприкосновения, так и по межгосударственной границе Украины и России.

Как сообщал УНИАН, Порошенко призвал «не делать вид, что то, что произошло в Дебальцево, соответствует Минским договоренностям».

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Собеседники согласились, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть предоставлено полное содействие, и сегодня же они должны получить доступ для мониторинга и верификации, особенно в зонах Донецкого аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино и в других местах, где сегодня были обстрелы.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что миротворческая миссия ООН и должна быть размещена вдоль линии разграничения и неконтролируемых участков государственной границы. Турчинов добавил, что МИД подготовит решение, и ВР должна поддержать решение об обращении в ООН и ЕС по размещению миротворцев на территории Украины.