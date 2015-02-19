Штайнмайер обещает рассмотреть предложение о направлении миротворцев на Донбасс
Глава МИД Германии пообещал рассмотреть просьбу Украины о миротворческой миссии.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что его страна готова рассмотреть предложение об отправке миротворческой миссии на восток Украины.
Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.
В частности, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию в Украине, отметил, что "Минские договоренности не потеряли силу, пока стороны остаются им преданными и одновременно признают, что работают над их имплементацией".
#Steinmeier on #Ukraine crisis: #Minsk agreement has not failed as long as parties commit to it+acknowledge that they work on implementation
- GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015
В этой связи он отметил, что "если президент Порошенко предлагает миротворческую миссию на востоке Украины, тогда мы рассмотрим это предложение внимательно".
FM #Steinmeier cont'd: If President @Poroshenko proposes #PeaceMission for Eastern #Ukraine, we will consider this proposal carefully.
- GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015
Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.
При этом он заметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза.
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18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.
Сегодня, 19 февраля, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фередика Могерини в случае получения от Киева запроса относительно направления на Донбасс полицейской миссии ЕС должна его проанализировать, чтобы потом вынести на обсуждение государств-членов.