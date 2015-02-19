Штайнмайер обещает рассмотреть предложение о направлении миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что его страна готова рассмотреть предложение об отправке миротворческой миссии на восток Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

В частности, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию в Украине, отметил, что "Минские договоренности не потеряли силу, пока стороны остаются им преданными и одновременно признают, что работают над их имплементацией".

#Steinmeier on #Ukraine crisis: #Minsk agreement has not failed as long as parties commit to it+acknowledge that they work on implementation - GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015

В этой связи он отметил, что "если президент Порошенко предлагает миротворческую миссию на востоке Украины, тогда мы рассмотрим это предложение внимательно".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

При этом он заметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза.

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18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

Сегодня, 19 февраля, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фередика Могерини в случае получения от Киева запроса относительно направления на Донбасс полицейской миссии ЕС должна его проанализировать, чтобы потом вынести на обсуждение государств-членов.