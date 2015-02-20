Главы МИД "нормандской четверки" договорились о встрече

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств договорились разработать рекомендации для контактной группы.

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Кроме того, они договорились о проведении в ближайшее время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки".