Главы МИД "нормандской четверки" договорились о встрече
02:57, 20 февраля 2015Политика
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Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Лоран Фабиус и Украины Павел Климкин обсудили по телефону практические шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.
Главы внешнеполитических ведомств договорились разработать рекомендации для контактной группы.
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Кроме того, они договорились о проведении в ближайшее время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки".
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