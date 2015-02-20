Главы МИД "нормандской четверки" договорились о встрече

02:57, 20 февраля 2015
Политика
2418 0

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Лоран Фабиус и Украины Павел Климкин обсудили по телефону практические шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств договорились разработать рекомендации для контактной группы.

Читайте такжеМеркель едет в Париж, чтобы обсудить с Олландом ситуацию в Украине

Кроме того, они договорились о проведении в ближайшее время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter