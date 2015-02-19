Порошенко хочет видеть полицейскую миссию ЕС в качестве миротворцев в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом.

"Я проинформирую господина комиссара о решении, которое вчера принял СНБО, о приглашении в Украину миротворческих подразделений, желательно в формате полицейской миссии ЕС, которая должна действовать на основании решения Совета безопасности ООН", - сказал он.

"Этот миротворческий контингент, мы видим необходимость его введения для обеспечения соблюдения мира на Донбассе и контроля за украинско-российской границей в Донецкой и Луганской областях. Мы рассматриваем будущую миссию ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны, как самый оптимальный вариант миротворческой операции", - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН.

При этом он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза.

18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

Сегодня, 19 февраля, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Мачей Поповски заявил, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в случае получения от Киева запроса о направлении на Донбасс полицейской миссии ЕС должна его проанализировать, чтобы потом вынести на обсуждение государств-членов.