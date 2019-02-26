Фирма Гладковского получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке с "Укроборонпром" - СМИ

Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой.

В начале февраля государственное предприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 миллиона гривен за "изделия" на выполнение договора с Минобороны.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов. Об этом пишет "Экономическая правда".

На портале говорится, что соглашение между ГП "Укроборонсервис" и заводом "Богдан Моторс" заключено 24 января. Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой. То есть в целом "Богдан" получит от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 миллиона.

Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.

Контракт между Минобороны и "Укроборонсервисом" заключен в конце 2018 года.

На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.

"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о поставке техники в рамках секретного государственного заказа", - считает Каневский.

Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" известен как производитель скандальных санитарных автомобилей "Богдан 2251", которые также по тайномугосударственному оборонному заказу поставляют Минобороны.

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Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

По информации журналистов "Bihus.info" сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.