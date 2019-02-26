Климкин рассказал о проблеме вето РФ в ООН и вспомнил "очень грустную шутку" партнера Украины

Глава МИД Украины заявил, что сейчас на Совете безопасности ООН нет возможности официально признать войну на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перспективах реформирования Совета безопасности Организации Объединенных Наций с целью лишения России права вето.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ICTV.

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"Хотя бы лишение права голоса, и это бы нас удовлетворило", - заявил Климкин в контексте возможного исключения России из Совета безопасности ООН.

При этом глава МИД подчеркнул, что один из его добрых друзей из числа международных партнеров Украины однажды на позапрошлой Мюнхенской конференции по безопасности "очень грустно пошутил". "Говорит, знаешь Павел, нам нужна третья мировая война наверное, чтобы реформировать Совет безопасности ООН", - заявил Климкин.

"Вы знаете, шутка такая грустная на самом деле, но то, что творится вокруг Совета безопасности - это вообще отмена всех базовых принципов ООН", - подчеркнул глава МИД, поскольку Россия, которая является страной-агрессором, имеет право вето.

"Мы даже не можем официально через структуры ООН и Совет безопасности признать войну войной", - подчеркнул Климкин.

"Поэтому мы должны эту ситуацию "раздолбать". Это не так просто политически, но можно сделать другими вещами, в том числе юридическими, над чем мы работаем", - добавил министр.