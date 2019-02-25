Рада в четверг начнет рассмотрение законопроекта о языках во втором чтении

Также в этот день в этот день будет рассматриваться блок вопросов нацбезопасности и обороны.

В четверг, 28 февраля, Верховная Рада Украины начнет рассмотрение законопроекта о языках во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета объявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Он отметил, что во вторник работа начнется с рассмотрения законопроекта, касающегося внесения изменений в Жилищный кодекс относительно обеспечения прав собственников.

Также в этот день будет рассматриваться блок вопросам нацбезопасности и обороны.

В частности, речь идет о законопроекте об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для проведения совместных учений.

Кроме того, во вторник будет рассматриваться законопроект, который позволит запустить полноценную работу Государственного бюро расследований.

В среду парламент рассмотрит ряд вопросов ратификации международных соглашений, а также законопроект о «сплите».

В четверг предлагается рассмотреть законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, что связано с выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парубий отметил, что профильный комитет и юридическое управление парламента уже завершили рассмотрение законопроекта о государственном языке, подготовили таблицу ко второму чтению.

«Я предлагаю, чтобы мы в четверг перешли к блоку по вопросам культуры и в этом блоке мы перешли к рассмотрению вопроса о государственном языке», - сказал председатель ВР.

Он добавил, что к законопроекту поступило более 2,5 тыс. поправок, поэтому его рассмотрение может занять несколько дней, но в этот четверг уже нужно начать эту работу.

Также на этой неделе, отметил спикер, будет рассматриваться блок вопросов экологии, а также необходимо рассмотреть ряд проектов постановлений о назначении внеочередных местных выборов.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение государственного языка.