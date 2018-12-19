В ЕС предлагают Украине отправить законопроект о государственном языке на анализ в Венецианскую комиссию

Также в Евросоюзе ожидают, что Украина полностью воплотит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

В Европейском Союзе рекомендуют Украине отправить законопроект о государственном языке, принятый Верховной Радой в первом чтении, на анализ в Венецианскую комиссию до вступления его в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли сказал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 17 декабря в Брюсселе со ссылкой на Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.

«Она поставила вопрос о новом законе о политике в отношении государственного языка, и она напомнила о нашем предложении, чтобы выяснить мнение Венецианской комиссии перед тем, как этот новый закон вступит в силу», - заявил Мингарелли.

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Также он сказал, что европейская сторона напоминает о необходимости обеспечения соблюдения прав национальных меньшинств. В частности, по его словам, Могерини «призвала украинскую сторону в полной мере воплотить рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии (по закону об образовании - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или пренебрежение государственным языком.