Порошенко предложит СНБО обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.

”Сегодня вам будет предложено обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, которая будет действовать в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН”, - сказал он.

Порошенко отметил, что по его поручению этот вопрос отработали аппарат СНБО, правительство, был привлечен МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПорошенко предложит создать при СНБО военный кабинет

«Мы видим лучший для нас формат - это полицейская миссия Евросоюза. Уверены в том, что это будет наиболее эффективным и наиболее оптимальным гарантом безопасности в ситуации, когда мир не соблюдается - ни Россией, ни теми, кто ее поддерживает», - сказал президент.

Он также проинформировал, что предварительно обсуждал этот вопрос во время минских переговоров с президентом Франции и канцлером Германии, а также с президентом России, «предвидя, что минские договоренности не будут выполнены».

«После принятия сегодняшнего решения, я надеюсь, оно сегодня будет принято, мы начинаем официальную работу, обращение к нашим партнерам, официальные консультации, которые смогут обеспечить мир», - сказал глава государства.