Порошенко предложит создать при СНБО военный кабинет
22:06, 18 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня предложит на заседании Совета безопасности и обороны Украины создать военный кабинет.
Порошенко предложит создать при СНБО военный кабинет / Twitter Петр Порошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.
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”Сегодня я буду предлагать вам утвердить для оперативного обсуждения и решения о так называемом военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны. Включить это в положение о Совете национальной безопасности и обороны и обеспечить эффективную координацию действий, касающуюся непосредственно вопросов обороны и безопасности страны”, - подчеркнул Порошенко.
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