Порошенко предложит создать при СНБО военный кабинет



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

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”Сегодня я буду предлагать вам утвердить для оперативного обсуждения и решения о так называемом военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны. Включить это в положение о Совете национальной безопасности и обороны и обеспечить эффективную координацию действий, касающуюся непосредственно вопросов обороны и безопасности страны”, - подчеркнул Порошенко.