На заседании Синода Румынская церковь выдвинула условия для признания ПЦУ

Румыния требует языковые гарантии своим приходам на Буковине.

На заседания Синода Румынской православной церкви 21 февраля решили выдвинуть Православной церкви Украины условия, после выполнения которых румынская церковь готова признать ПЦУ.

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Об этом сообщает Cerkvarium. Относительно церковной ситуации в Украине, Синод заявил, что "Томос приняли только украинские православные, которые не были в общении с Московским Патриархатом. Поэтому вопрос церковного единства в Украине в настоящее время еще полностью не решен. Также есть большое русское этническое население, которое поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом.

Для принятия конкретного и правильного решение на ближайшей сессии Синода приоритет будет отдан тому, что в Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые озабочены сохранением своей этнической и языковой идентичности", - говорится в решении синода.

По этому вопросу Румынская церковь получить письменные гарантии от церковной и светской украинской, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, и что эти румынские православные будут иметь возможность организоваться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским Патриархатом, поддерживать их, получать и пользоваться богослужбовими и церковными книгами на родном, то есть румынскому языку.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

До этого, 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем присутствовали в том числе представители Вселенского патриархата, главы УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также митрополиты УПЦ Московского патриархата Симеон и Александр. Во время собора после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине.

После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов из УПЦ МП к ПЦУ. Наибольшее количество переходов в Винницкой области. Также есть переход прихода в Днепропетровской области, что является первым фактом на территории Левобережной Украины.

Также Румынский Патриархат попросит Вселенский Патриархат разъяснить проблему неканонических иерархов и священников, принадлежавших к бывшему "Киевского патриархата".