цей матеріал доступний українською

На заседании Синода Румынская церковь выдвинула условия для признания ПЦУ

01:56, 22 февраля 2019
Политика
160 0

На заседания Синода Румынской православной церкви 21 февраля решили выдвинуть Православной церкви Украины условия, после выполнения которых румынская церковь готова признать ПЦУ.

Читайте такжеЕпифаний после интронизации: верим, что "в надлежащее время" ПЦУ станет патриархатом

Об этом сообщает Cerkvarium. Относительно церковной ситуации в Украине, Синод заявил, что "Томос приняли только украинские православные, которые не были в общении с Московским Патриархатом. Поэтому вопрос церковного единства в Украине в настоящее время еще полностью не решен. Также есть большое русское этническое население, которое поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом.

Для принятия конкретного и правильного решение на ближайшей сессии Синода приоритет будет отдан тому, что в Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые озабочены сохранением своей этнической и языковой идентичности", - говорится в решении синода.

По этому вопросу Румынская церковь получить письменные гарантии от церковной и светской украинской, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, и что эти румынские православные будут иметь возможность организоваться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским Патриархатом, поддерживать их, получать и пользоваться богослужбовими и церковными книгами на родном, то есть румынскому языку.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

До этого, 15 декабря был проведен Объединительный собор. На нем присутствовали в том числе представители Вселенского патриархата, главы УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также митрополиты УПЦ Московского патриархата Симеон и Александр. Во время собора после голосования Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады должна быть переименована в РПЦ в Украине.

После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов из УПЦ МП к ПЦУ. Наибольшее количество переходов в Винницкой области. Также есть переход прихода в Днепропетровской области, что является первым фактом на территории Левобережной Украины.

Также Румынский Патриархат попросит Вселенский Патриархат разъяснить проблему неканонических иерархов и священников, принадлежавших к бывшему "Киевского патриархата".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ПЦУ