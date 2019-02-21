Порошенко в США принял участие в панихиде по погибшим Героями Небесной сотни

Молебен отслужил глава Украинской православной церкви в США митрополит Антоний и архиепископ Даниил в Свято-Андреевском соборе в городе Саус, Нью-Джерси.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в США принял участие в панихиде по погибшим Героями Небесной сотни.

Как сообщает сайт главы государства, молебен отслужили глава Украинской православной церкви в США митрополит Антоний и архиепископ Даниил в Свято-Андреевском соборе в городе Саус, Нью-Джерси.

Порошенко отметил, что дни с 18 по 21 февраля навсегда вошли в историю Украины, когда 5 лет тому назад по преступному приказу тогдашней власти был открыт огонь по Героям Небесной сотни.

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Президент подчеркнул, что украинцы прошли огромные испытания - революцию, агрессию против Украины и аннексию Крыма.

«Именно эту дату (20 февраля 2014 года - УНИАН) нацарапали на российских медальках, которые раздали россиянам и коллаборационистам в честь оккупации Крыма», - добавил Порошенко.

Президент подчеркнул, что за последние 5 лет Украина состоялась, потому что настоящую независимость обрели не только в 1991 году, а начиная с 2014 года.

«Хочу, чтобы мы сегодня помянули Героев Небесной сотни и отдали дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за свободу, волю и независимость Украины. Потому что украинцы - такая нация, такой народ, что они никогда не могут жить не свободными», - отметил президент.