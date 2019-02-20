Порошенко рассказал ООН, сколько оружия Россия разместила в оккупированном Крыму

По состоянию на февраль 2019 года, в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о милитаризации Россией временно оккупированного Крыма, и не исключил развертывания ею ядерного оружия на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в прениях Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины президент сказал: «По состоянию на февраль 2019 года, в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет «Калибр».

Читайте такжеРоссия готовится к военному удару по Украине - Порошенко

По словам Порошенко, «нельзя исключать и возможное развертывание ядерного оружия на полуострове. Инфраструктура уже развита, и Россия использовала последние пять лет для ее восстановления и модернизации».

Он также отметил, что наблюдается беспрецедентная милитаризация Россией Черноморского региона.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего визита в США принял участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, где впервые в истории этой организации происходили пленарные дебаты по новому пункту повестки дня: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».