Порошенко выступил на заседании Генассамблеи ООН о российской оккупации (видео)

Порошенко в Нью-Йорке принял участие в пленарных дебатах по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего визита в США принял участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, где впервые в истории этой организации проходили пленарные дебаты по новому пункту повестки дня: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Накануне выступления ожидалось, что президент использует трибуну Генассамблеи ООН для того, чтобы напомнить «о событиях 5-летней давности, напомнит о том, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, а за безопасность и процветание всей Европы».

Трансляция на языке оригинала:

Трансляция с переводом на русский язык:

Трансляция с переводом на украинский язык:

В Администрации президента накануне визита сообщали, что Порошенко принял решение лично принять участие в дебатах для того, чтобы с самой высокой трибуны мира еще раз довести до сведения международного сообщества о тех преступлениях, которые совершены Россией и о широкомасштабном измерении российской агрессии, который включает в себя не только военную агрессию, не только гуманитарные преступления, но и преступления, которые имеют экологические и экономические последствия, вопросы связанные с нарушением прав человека».

Читайте такжеУкраина не позволит превратить Азовское море в русское озеро, – Порошенко

Накануне выступления Порошенко выразил надежду, что специальные дебаты в Генеральной ассамблее ООН 20 февраля о ситуации на временно оккупированных территориях Украины содействовать возвращению суверенитета нашего государства над этими территориями.

Глава государства подчеркнул, что в документах ООН используется термин – «оккупированные РФ украинской территории». По его словам, такая формулировка чрезвычайно важна, в том числе, для защиты позиции Украины с точки зрения международного права.

В рамках визита в США Порошенко также проведет встречи с руководством ООН, в том числе с генеральным секретарем.