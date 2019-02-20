"Документы уже давно готовы": политолог объяснил, что нужно для введения миротворцев на Донбасс

Для прогресса в вопросе введения миротворцев на Донбасс нужна лишь политическая воля и поддержка государств-участниц ООН, считает эксперт.

Введение миротворцев на временно оккупированную территорию Украины возможно при поддержке государств, которые входят в Совбез ООН и будут голосовать на Генассамблее ООН. Документы по этому вопросу проработаны.

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Такое мнение выразил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает «Обозреватель». Он добавил, что сейчас основным вопросом в Европе является освобождение украинских моряков.

"Я уже прочитал заявление нашего посла господина Ельченко, который надеется, что мы можем иметь хотя бы намеки на введение миротворцев. Думаю, документы уже давно готовы, нужна лишь политическая воля и поддержка государств. Если даже будут освобождены моряки, это уже большое достижение украинской дипломатии", – сказал он.

Оптимистичных прогнозов относительно решений Генассамблеи нет, уверен Шлинчак. Это площадка для обсуждения вопросов безопасности потеряла свою актуальность.

"Там нет возможности говорить о безопасности в мире. Ни одно решение Генассамблеи ООН в течение последних лет и даже десятилетий не нарушало этой темы", — заявил аналитик.

Президента РФ Владимира Путина ничто не заставит освободить украинских военнопленных. Жизнь человека для него — это предмет торга, убежден Шлинчак.

"Он торгуется не с Украиной, а с Западом. Человеческая жизнь для него ничего не стоит", — добавил он.