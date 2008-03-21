Ющенко настаивает, чтобы в бюджете была учтена компенсация Нафтогазу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы в бюджете на 2008 год правительство учло компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» по стоимости газа, отпущенного предприятиям теплокоммунэнерго в 2006-2007 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Без этого, по моему мнению, фактически будет невозможно сбалансировать бюджет НАК «Нафтогаз Украины», и у нас могут возникнуть довольно сложные переговоры с кредиторами, которые до сих пор не получили аудиторского отчета «Нафтогаза» за прошлый год», - сказал он.

При этом А.ШЛАПАК напомнил, что существует решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в течение двух недель правительство должно было принять сбалансированный финансовый план НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, Президент настаивает на том, чтобы правительство в бюджете на текущий год увеличило финансирование Вооруженных сил, подчеркнул А.ШЛАПАК.

«Президент настаивает на том, чтобы денежное обеспечение армии и СБУ соответствовало решениям, которые принимало само правительство. Если я не ошибаюсь, правительство в ноябре прошлого года приняло постановление, в котором зафиксировало новые ставки финансового содержания военнослужащих», - отметил А.ШЛАПАК.

Также Президент настаивает на том, чтобы иначе была прописана статья о государственных гарантиях «Укравтодору». «К большому сожалению, статья, которая сейчас прописана в бюджете, не дает «Укравтодору» привлечь ресурсы, необходимые для построения инфраструктуры под Евро-2012», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Также он отметил, что у Президента есть еще ряд мелких замечаний, касающихся продажи земли на аукционах, налоговых нововведений, проверок предприятий.

«Надеюсь, что в ближайшее время совместно с правительством и парламентом мы существенно продвинемся в вопросе изменения бюджета», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

В 2008 году Кабинет Министров сохранил предельный уровень цен на газ для предприятий ТКЭ на уровне 2007 года – 686 грн. за тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и целевой надбавкой), с учетом компенсации НАК «Нафтогаз Украины» из государственного бюджета разницы в ценах на природный газ и расходов на его реализацию.

Напомним, В.ЮЩЕНКО просил Кабмин предусмотреть в бюджете, в соответствии с решением СНБО от 1 февраля 2008 года, дополнительно, по меньшей мере, 5 млрд. грн. для покрытия убытков НАК "Нафтогаз Украины" от реализации природного газа в первом полугодии 2006 года по заниженным тарифам, а также от реализации газа предприятиям теплокоммунэнерго в IV квартале 2007 года и в 2008 году.