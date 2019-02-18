Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России

По словам Порошенко, договоренность о введении санкций ЕС в ответ на акт российской агрессии в районе Керченского пролива была достигнута с Туском в декабре прошлого года.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Совету Европейского Союза за единогласно принятое решение о введении «азовского пакета» санкций против Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

По словам Порошенко, Герои Небесной сотни дали Украине «последний шанс на перемены и на успешное будущее».

Он отметил, что это будущее должно быть в «свободной европейской семье народов».

«Я благодарен за сегодняшнее решение Совета ЕС, когда единогласно было принято решение о введении «азовского пакета» санкций. Именно то, о чем мы с вами, господин президент (президент Европейского Совета Дональд Туск - УНИАН), договаривались в декабре. Мне очень приятно и очень важно, что мы сохраняем то, о чем мы договорились 5 лет назад, - от Европы нам нужно единство и солидарность с Украиной», - добавил Порошенко.