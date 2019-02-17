Туск прибудет в Украину на годовщину Майдана - СМИ

Политик также должен встретиться с президентом и премьер-министром Украины.

Глава Европейского совета Дональд Туск будет находиться в Украине во время празднования пятой годовщины Революции Достоинства 18-20 февраля.

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Об этом сообщает “Польское радио”, ссылаясь на євросоюзный источник. По его словам, Туск совершит визиты в Киев и Львов.

Неназванный чиновник ЕС также рассказал журналистам, что глава Европейского совета должен принять участие в Украине в торжественных мероприятиях в украинском парламенте, а также в Национальном университете им. Франко во Львове.

Политик также должен встретиться с президентом и премьер-министром Украины.

Напомним, в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля.

В этот день силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В течение столкновений 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли 73 гражданских и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.