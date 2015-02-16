В Киеве начался суд над Ефремовым (фото)

Перед судебным заседанием он заявил, что не видит причин для задержания, пишет сайт Сегодня.

"Как я понимаю, слова, сказанные мной при голосовании одного законопроекта, могли повлиять на решение счетной комиссии", – сказал Ефремов.

Читайте такжеЕфремову могут выдвинуть дополнительные обвинения – ГПУОн отметил, что это (задержание – ред.) связано с голосованием одного из законопроектов 16 января 2014 года.

Поддержать Ефремова в суд пришли Татьяна Бахтеева и Михаил Добкин.

Ефремов уже успел заявить судье, что понятия "украинец" не существует, пишет в Твиттере журналистка Инсайдер Екатерина Аврамчук.