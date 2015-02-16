В Киеве начался суд над Ефремовым (фото)
Печерский суд Киева избирает меру пресечения для задержанного 14 февраля экс-депутата ПР Александра Ефремова.
Перед судебным заседанием он заявил, что не видит причин для задержания, пишет сайт Сегодня.
"Как я понимаю, слова, сказанные мной при голосовании одного законопроекта, могли повлиять на решение счетной комиссии", – сказал Ефремов.
Читайте такжеЕфремову могут выдвинуть дополнительные обвинения – ГПУОн отметил, что это (задержание – ред.) связано с голосованием одного из законопроектов 16 января 2014 года.
Поддержать Ефремова в суд пришли Татьяна Бахтеева и Михаил Добкин.
Ефремов уже успел заявить судье, что понятия "украинец" не существует, пишет в Твиттере журналистка Инсайдер Екатерина Аврамчук.
Судья: Ви українець? Ефремов: Сейчас нет такого понятия Фото: Alyona Shevchuk pic.twitter.com/OUW31uV5Mn
— Kateryna Avramchuk (@avramchuk_katya) February 16, 2015