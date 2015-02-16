Ефремову могут выдвинуть дополнительные обвинения – ГПУ
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин не исключает, что, кроме злоупотребления служебным положением и служебного подлога, бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову будут выдвинуты и другие обвинения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
“Он задержан за злоупотребления при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог. Но есть другие статьи, они дорабатываются и будут предъявлены”, - сказал Шокин.
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Как сообщал УНИАН, 14 февраля работниками Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена спецоперация по задержанию Ефремова.
В Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры проинформировали, Ефремов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.