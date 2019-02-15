При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео)

Эксперт отметил, что министерство здравоохранения при руководстве Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные.

Благодаря и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун удается экономить и не тратить лишних денег на закупки лекарств.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил руководитель пациентской организации “100% ЖИЗНИ Дмитрий Шерембей, передает ТСН.

По его словам, при правительстве Юлии Тимошенко одна упаковка медикаментов химиотерапии при закупке стоила 340 долларов. МИНЗДРАВ под руководством Супрун покупает этот препарат того же производителя за 24 доллара.

"Это кто-то эти 310 долларов клал себе в карман!", – считает Дмитрий Шерембей.

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Эксперт отметил, что министерство здравоохранения по руководству Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные. И эти данные свидетельствуют о том, что на закупки лекарств с 2 миллиардов гривень было сэкономлено 800 миллионов.

Как известно, 14 февраля, Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун. Супрун является и.о. главы МОЗ с 1 августа 2016 года.