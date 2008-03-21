У Луценко заявляют, что Янукович бесстыдно манипулирует эмоциями

Министерство внутренних дел Украины предостерегает Партию регионов от попыток завоевать себе сомнительный авторитет на инциденте с украинскими миротворцами в Косово.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МВД по поводу сегодняшнего требования Партии регионов вывести украинский миротворческий контингент из Косово.

Как утверждают в ДОС, лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время произнесения требования высказывались неправдивые утверждения о «руководящей роли» НАТО в деятельности украинских миротворцев, а также обвинения в адрес руководства МВД Украины о якобы сокрытии информации относительно обстоятельств этого происшествия.

В связи с этим МВД выражает возмущение такой позицией Партии регионов, которая "после перехода в оппозицию не гнушается никакими средствами, чтобы обвинить действующую власть в тех или иных грехах».

По словам авторов заявления, "последнее заявление лидера этой партии является бесстыдной манипуляцией эмоциями рядовых граждан, которые искренне сочувствуют пострадавшим в Косово украинским правоохранителям".

Также в МВД обращают внимание, что Специальное миротворческое подразделение и Кинологическое подразделение МВД Украины в миссии ООН в Косово действует на основании Резолюции Совета безопасности ООН за № 1244 и Меморандумов взаимопонимания между Украиной и ООН от 20 декабря 2000 года и от 13 марта 2001 года. При этом миротворческий персонал (в том числе украинцы) подчинен руководству миссии ООН в Косово (а не НАТО), и МВД Украины не имеет полномочий вмешиваться в его служебную деятельность.

Однако не смотря на это, подчеркнули в МВД, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО во время рабочей поездки в Косово обратил внимание руководства миссии ООН на недостатки в организации работы украинских миротворцев, которые стали причиной трагических событий.

Соответствующие оценки и предложения были озвучены министром и во время его выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины 20 марта с.г., отметили авторы заявления, добавив, что реализация этих предложений позволит провести настоящую «работу над ошибками» относительно организации миротворческой деятельности и на самом деле помочь нашим миротворцам, которые добросовестно выполняют свой служебный долг и пользуются заслуженным авторитетом среди своих иностранных коллег.

Также в МВД отметили, что украинские миротворцы, которые находятся в настоящее время в Косово и других регионах за пределами Украины, знают настоящую цену показному «беспокойству» Партии регионов. "Именно во время их «управления» Кабинетом Министров Украины под управлением Виктора ЯНУКОВИЧА было принято постановление от 8 ноября 2007 года № 1296 „О дополнении перечня государств и периодов боевых действий на их территории", «благодаря» которой украинские миротворцы (в том числе те, которые несут службу в Косово) после возвращения на родину уже не будут иметь права получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии (если до той поры действующее правительство не отменит это позорное постановление)", отмечается в заявлении.

Поэтому МВД Украины "выражает решительный протест против попыток отдельных политиков завоевать себе сомнительный авторитет путем «топтания на костях» украинских миротворцев и призывает все политические силы подходить к решению вопроса о дальнейшем участии представителей Украины в международных миротворческих миссиях с учетом необходимости сохранения авторитета нашего государства как одного из лидеров миротворческой деятельности".