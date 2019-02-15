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"Да пошел ты": в Харькове с Порошенко произошел очередной конфуз (видео)

00:02, 15 февраля 2019
Политика
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В Харькове Порошенко встретили словами "Да пошел ты" / фото УНИАН

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Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

Во время отъезда Порошенко сказал присутствующим: "Я вас вcех люблю". В ответ один из присутствующих мужчин выкрикнул "Да пошел ты!".

Правоохранители быстро отвели мужчину в сторону, в арку одного из домов. Однако люди начали снимать на камеры, что помешало полицейским задержать недовольного.

Сам мужчина в это время кричал: "Верните пенсионерам их пенсии".

Напомним, в январе в ходе визита в Черкассы в рамках "томос-тура" президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором" и предложил сходить в церковь поставить свечку, чтобы "попустило".

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Теги: #Харьков#Петр Порошенко