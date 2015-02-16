В Минске Путин и Порошенко кричали друг на друга, а Меркель игнорировала алкоголь – СМИ

Как сообщает Новое Время со ссылкой на издание, разговор выдался непростым и продлился всю ночь, в комнату заносили множество бутербродов и кофе.

"За часы переговоров участников не раз клонило в сон, порой они даже клали голову на стол. В комнате стояло много алкоголя, однако Ангела Меркель даже не притронулась к нему", - пишет издание.

По данным Spiegel ключевым препятствием на переговорах стал вопрос Дебальцево, которое удерживается украинскими войсками в окружении террористов. В жаре дискуссии украинский президент Петр Порошенко обращался к Путину "на ты". Несколько раз главы государств срывались с мест и начинали кричать друг на друга.

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"Порой становилось шумно, когда Путин и Порошенко начинали словесную перепалку. Тем не менее, они быстро успокаивались. Порой они вставали с места и отходили, чтобы обсудить деликатные вопросы лично, но после возвращались и продолжали переговоры. Персональные отношения между президентами хорошие, поскольку они обращались друг к другу "на ты", - заключило издание.